Смартфон Samsung Galaxy A90 обзаведётся выдвижной и вращающейся камерой

Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), совладелец ресурса Slashleaks, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks, опубликовал интересные подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy A90, который должен возглавить серию Galaxy A 2019 года.

По данным источника, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру. Она будет сочетать выдвижной и вращающийся механизмы. Своего рода смесь систем смартфонов Oppo Find X и Oppo N1 (на иллюстрации). Это позволит использовать камеру и как тыльную, и как фронтальную, в зависимости от позиции.

Соотвественно, даже селфи должны получаться весьма высококачественными. Также смартфон может оказаться полностью безрамочным и без вырезов благодаря такому решению.

Дополнительные подробности о смартфоне пока не известны. Официальный дебют Samsung Galaxy A90 ожидается во втором квартале 2019 года.