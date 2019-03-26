Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится физических кнопок

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy Note 10, чей анонс можно ожидать только ближе к осени. Информацией поделился корейский ресурс ETNews.

По данным источника, Samsung Electronics собирается вывести на рынок смартфон без кнопок на передней панели и боках. Как ожидается, первым таким смартфоном корейского производителя станет Galaxy Note 10. Позднее аналогичная технология будет использована в серии смартфонов среднего уровня Galaxy A.

Также отмечается, что официальный дебют Galaxy Note 10 состоится в августе. Это вполне закономерно, учитывая запуски прошлых Galaxy Note. Продажи должны начаться в конце августа или начале сентября.

Согласно более ранним утечкам, Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в серии и получит четыре тыльных камеры.