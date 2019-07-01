Смартфон Samsung с необычной вращающейся камерой уже можно купить в России

Galaxy A80 оснащается 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей) без вырезов и отверстий, сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран. Аккумулятор обладает ёмкостью 3700 мАч и и возможностью сверхбыстрой зарядки мощностью 25 Вт. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Возможности расширения карточками памяти не предусмотрено.

Размеры составляют 165,2 x 76,5 x 9,3 мм. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Поддерживаются мобильные платежи Samsung Pay (NFC+MST).

В России смартфон можно купить по рекомендованной розничной цене 495 990 рублей. Galaxy A80 предлагается в трех цветах: золотистый, серебристый и черный.