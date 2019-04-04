Смартфон-слайдер Samsung Galaxy A90 с поворотной камерой показался на видео

В сети появились рендеры и видео с готовящемся к выпуску смартфоном Samsung Galaxy A90, пока не представленном производителем официально. Ими поделился дизайнер Уокар Хан (Waqar Khan), довольно хорошо известный созданием подобных компьютерных моделей на базе последних утечек.

Известный инсайдер @IceUniverse подтвердил, что видеоролик «почти полностью верный». Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп. Она будет сочетать выдвижной и вращающийся механизмы. Это позволит использовать камеру и как тыльную, и как фронтальную, в зависимости от позиции.Ролик даёт хорошее представление о том, как это будет выглядеть в реальности.

Официальный дебют Samsung Galaxy A90 ожидается в начале апреля 2019 года.