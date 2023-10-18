Смартфон со складным экраном по минимальной цене: Tecno Phantom V Flip привезли в Россию

Это первый вертикальный складной смартфон компании Tecno. Корпус флагмана выполнен из экокожи, в комплекте также идёт чехол.

Phantom V Flip 5G оснащён внутренним AMOLED-экраном 6,9" с разрешением 2640x1080 FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внешний экран имеет размер 1,32" и расположен внутри кольца, в котором также размещены камеры и светодиодная вспышка.

Гаджет работает на чипе MediaTek Dimensity 8050, получил 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. Блок камер состоит из основного 64 Мп и 13 Мп сенсоров, а также 32 Мп селфи-камеры. Смартфон может иметь аккумулятор ёмкостью 3900 или 4000 мАч.

Цена на момент публикации составляет 60000 рублей за комплектацию с 8/256 ГБ у официальных российских ритейлеров.