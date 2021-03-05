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Смартфон Sony за 186 тысяч рублей проверили на прочность
Речь о Sony Xperia Pro
Ведущий YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон (Zach Nelson) опубликовал новое видео, в котором проверил смартфон Sony Xperia Pro за 186 тысяч рублей на прочность.
Sony Xperia Pro является флагманом, который позиционируется японской компанией как смартфон, предназначенный для профессиональных блогеров, поскольку он может выступать в роли внешнего экрана для камеры. Продается он при этом дороже ряда камер - за 2500 долларов или около 186 639 рублей.
По традиции автор канала JerryRigEverything проверил смартфон на устойчивость различным повреждениям. В частности, он царапал корпус устройства, гнул его, а также поджигал экран. Sony Xperia Pro хорошо проявил себя в тесте на прочность - после всех манипуляций он остался целым и функционирующим.