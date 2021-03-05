Смартфон Sony за 186 тысяч рублей проверили на прочность

Sony Xperia Pro является флагманом, который позиционируется японской компанией как смартфон, предназначенный для профессиональных блогеров, поскольку он может выступать в роли внешнего экрана для камеры. Продается он при этом дороже ряда камер - за 2500 долларов или около 186 639 рублей.

По традиции автор канала JerryRigEverything проверил смартфон на устойчивость различным повреждениям. В частности, он царапал корпус устройства, гнул его, а также поджигал экран. Sony Xperia Pro хорошо проявил себя в тесте на прочность - после всех манипуляций он остался целым и функционирующим.