Смартфон среднего класса Infinix Note 40 временно отдают на 6000 руб. дешевле базовой цены

Опубликовано 20 мая 2024, 21:53
1 мин.
Смартфон среднего класса Infinix Note 40 временно отдают на 6000 руб. дешевле базовой ценыКамера 108 мегапикселей
Компания Infinix запускает акцию в преддверии лета: свой новый смартфон NOTE 40 можно будет приобрести со скидкой в 6000 рублей. Этот универсальный гаджет подойдет для активного проведения летних каникул.
Смартфон получил быструю проводную и беспроводную зарядки мощностью 45 и 20 Вт соответственно, качественный AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1300 нит и 108-мегапиксельную камеру. Объем памяти составляет 256 Гб гарантируют.
Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G99 Ultimate и 8 Гб оперативной памяти, расширяемой до 16 Гб.
NOTE 40 предоставляет новые возможности для фотографов и создателей контента. С ним можно снимать видео одновременно на две камеры, а функция XBOOST оптимизирует производительность для геймеров.
Акция действует до конца июня.