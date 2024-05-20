Смартфон среднего класса Infinix Note 40 временно отдают на 6000 руб. дешевле базовой цены

Смартфон получил быструю проводную и беспроводную зарядки мощностью 45 и 20 Вт соответственно, качественный AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1300 нит и 108-мегапиксельную камеру. Объем памяти составляет 256 Гб гарантируют.

Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G99 Ultimate и 8 Гб оперативной памяти, расширяемой до 16 Гб.

NOTE 40 предоставляет новые возможности для фотографов и создателей контента. С ним можно снимать видео одновременно на две камеры, а функция XBOOST оптимизирует производительность для геймеров.

Акция действует до конца июня.