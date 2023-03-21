Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A54 догнал флагман S21+ по качеству камер

При этом в том же списке Galaxy A54 занял более низкое место, чем Xiaomi 12 Lite 5G.

Специалисты DxOMark отметили отличные результаты смартфона при съёмке на улице и в помещении, а также за достойный уровень детализации и экспозиции при фотографировании пейзажей.

Также в обзоре был высоко оценё автофокус модели. Но в условиях недостаточно освещения девайс разместился в пределах среднего уровня и продемонстрировал нестабильность баланса белого и экспозиции при последовательной съёмке фото.

Напомним, что Galaxy A54 получил сразу три модуля камеры в основном блоке: 50 МП с апертурой f/1.8, 12 МП с апертурой f/2.2 и 5 МП с апертурой f. /2.4.