Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A54 догнал флагман S21+ по качеству камер

Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A54 догнал флагман S21+ по качеству камерА вот это уже приятная неожиданность!
Специалисты DxOMark протестировали представленный не так давно смартфон Samsung Galaxy A54 5G.
Фото: Gadgets360
Девайс набрал 107 баллов, опередив не только доступный флагман iPhone SE (2022), но, что более интересно, догнав при этом флагманский Galaxy S21+ по качеству камеры. Убедиться в этом можно, посмотрев на общий рейтинг DxOMark:
При этом в том же списке Galaxy A54 занял более низкое место, чем Xiaomi 12 Lite 5G.
Специалисты DxOMark отметили отличные результаты смартфона при съёмке на улице и в помещении, а также за достойный уровень детализации и экспозиции при фотографировании пейзажей.
Также в обзоре был высоко оценё автофокус модели. Но в условиях недостаточно освещения девайс разместился в пределах среднего уровня и продемонстрировал нестабильность баланса белого и экспозиции при последовательной съёмке фото.
Напомним, что Galaxy A54 получил сразу три модуля камеры в основном блоке: 50 МП с апертурой f/1.8, 12 МП с апертурой f/2.2 и 5 МП с апертурой f. /2.4.