Смартфон среднего класса Sony Xperia XA3 будет безрамочным до нижней грани дисплея

В сети появилась новая подборка пресс-рендеров готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XA3, пока не представленного официально. Ими поделился немецкий WinFuture, утверждая, что это официальные изображения.

Смартфон Sony Xperia XA3 относится к среднему уровню. На рендерах видно, что дисплей отличается тонкими рамками, по крайней мере тремя из них — верхняя кромка довольно широка. Смартфон оснащается 5,9-дюймовым дисплеем с вытянутым соотношением сторон 21:9.

Также можно отметить двойную основную камеру, значок NFC на задней панели, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB Type-C и двойные динамики на нижней грани. Смартфон предлагается в четырёх цветовых вариантах — чёрном, синем, золотистом и сером.