Смартфон среднего класса Sony Xperia XA3 будет безрамочным до нижней грани дисплея

В сети появилась новая подборка пресс-рендеров готовящегося к выпуску смартфона Sony Xperia XA3, пока не представленного официально. Ими поделился немецкий WinFuture, утверждая, что это официальные изображения.
Смартфон Sony Xperia XA3 относится к среднему уровню. На рендерах видно, что дисплей отличается тонкими рамками, по крайней мере тремя из них — верхняя кромка довольно широка. Смартфон оснащается 5,9-дюймовым дисплеем с вытянутым соотношением сторон 21:9.
Также можно отметить двойную основную камеру, значок NFC на задней панели, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB Type-C и двойные динамики на нижней грани. Смартфон предлагается в четырёх цветовых вариантах — чёрном, синем, золотистом и сером.
Согласно более ранним утечкам, смартфон получил 23-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную камеры, аппаратной основой станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Официальный дебют Sony Xperia XA3 ожидается одновременно с флагманским смартфоном Xperia XZ4 к выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.