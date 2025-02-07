Смартфон Vivo возглавил топ-10 мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu

Опубликовано 07 февраля 2025, 07:081 мин.
Смартфон Vivo возглавил топ-10 мощных Android-смартфонов по версии AnTuTuУстройство не на чипе от Qualcomm!
AnTuTu опубликовал новый рейтинг самых производительных смартфонов, доступных на рынке.
Лидером списка стал Vivo X200 Pro на чипсете Dimensity 9400, который обошел даже Snapdragon 8 Elite. В тестах он набрал 2 896 624 балла, что делает его самым мощным Android-смартфоном прямо сейчас.
На втором, третьем и четвертом местах — устройства с Snapdragon 8 Elite: OnePlus Ace 5 Pro, Red Magic 10 Pro+ и iQOO 13.
Далее следуют три смартфона на Dimensity 9400, затем еще один на Snapdragon 8 Elite. Замыкает топ-10 очередное устройство с флагманским чипом MediaTek.
В итоге, Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite поделили рейтинг поровну. Учитывая такие результаты, MediaTek серьезно закрепляет позиции в сегменте флагманских процессоров. Что было бы немыслимо еще каких-то 4-5 лет назад.