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Опубликовано 07 февраля 2025, 07:08
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Смартфон Vivo возглавил топ-10 мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu

Устройство не на чипе от Qualcomm!
AnTuTu опубликовал новый рейтинг самых производительных смартфонов, доступных на рынке.
Смартфон Vivo возглавил топ-10 мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu
© AnTuTu

Лидером списка стал Vivo X200 Pro на чипсете Dimensity 9400, который обошел даже Snapdragon 8 Elite. В тестах он набрал 2 896 624 балла, что делает его самым мощным Android-смартфоном прямо сейчас.

На втором, третьем и четвертом местах — устройства с Snapdragon 8 Elite: OnePlus Ace 5 Pro, Red Magic 10 Pro+ и iQOO 13.

Смартфон Vivo возглавил топ-10 мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu
© AnTuTu

Далее следуют три смартфона на Dimensity 9400, затем еще один на Snapdragon 8 Elite. Замыкает топ-10 очередное устройство с флагманским чипом MediaTek.

В итоге, Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite поделили рейтинг поровну. Учитывая такие результаты, MediaTek серьезно закрепляет позиции в сегменте флагманских процессоров. Что было бы немыслимо еще каких-то 4-5 лет назад.

Источник:AnTuTu
Автор:Булат Кармак
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