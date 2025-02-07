Смартфон Vivo возглавил топ-10 мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu

Лидером списка стал Vivo X200 Pro на чипсете Dimensity 9400, который обошел даже Snapdragon 8 Elite. В тестах он набрал 2 896 624 балла, что делает его самым мощным Android-смартфоном прямо сейчас.

На втором, третьем и четвертом местах — устройства с Snapdragon 8 Elite: OnePlus Ace 5 Pro, Red Magic 10 Pro+ и iQOO 13.