Смартфон Volk One даёт доступ к бесплатной безлимитной связи

По задумке, пользователи смартфонов Volk One создадут собственную сеть, через которую смогут совершать бесплатные звонки и обмениваться SMS без подключения к сотовым операторам. По объёму потребляемого трафика пользователь сможет бесплатно расходовать тот объём, которым он поделился с другими, а сверх этого лимита — по доллару за гигабайт. Звонки и SMS возможны и абонентам обычных операторов.

По словам разработчиков, один смартфон Volk One сможет подключиться к другом на расстоянии нескольких километров. Кроме того, поддерживаются и обычные SIM-карты, на случай, если ни одного пользователя Volk One не оказалось рядом.

Если рассматривать другие характеристики, то смартфон вполне обычен. Он оснащён 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280×1080 пикселей), двумя камерами на 16 Мп, отпечатков пальцев, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3700 мАч. Для связи Volk Fi используется нелицензируемый диапазон частот.

Volk One предлагается по цене 394 и 949 доллара соответственно. Продажи начнутся в декабре 2019 года.