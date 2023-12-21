Смартфон Xiaomi Poco X6 Pro 5G выйдет уже в январе 2024 года

Пока что официальных данных о характеристиках и функциях Poco X6 Pro 5G нет, но предполагается, что он будет выпущен в вариантах 8/256 ГБ и 12/512 ГБ.

По данным FCC, модель с 512 ГБ памяти будет иметь рамку из полиуретана. Poco X6, вероятно, будет переименованной версией китайской модели Redmi Note 13 Pro. Смартфон оснастят процессором Snapdragon 7s Gen 2 с графическим процессором Adreno 710.

Ожидается, что новинка получит 6.67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор на 5100 мАч с технологией быстрой зарядки 67 Вт.

Poco X6 Pro же, в свою очередь, будет переименованной версией Redmi K70E и может иметь аналогичные характеристики.

Ожидается тройная задняя камера с основным датчиком на 64 Мп с OUS, 2-мегапиксельным макрообъективом и 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аккумулятор устройства будет на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт.