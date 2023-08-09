Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ получит скруглённый дисплей и камеру на 200 Мп

Ожидается, что анонс состоится в октябре. В этой серии планируется выпустить как минимум три модели: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+.

Согласно новым утечкам, модель Pro+ получит камеру на 200 Мп с 4-кратным зумом внутри датчика и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Но главной особенностью новинки станет её дисплей. Если верить утечкам, Redmi Note 13 Pro+ станет первым смартфоном бренда с изогнутым экраном. Ожидается, что его разрешение составит 1.5K, а частота обновления — 120 Гц.

На представленной выше схеме видно, что дизайн Redmi Note 13 Pro будет идентичен для всей линейки. Единственное, в то время как модели Note 13 и Note 13 Pro будут оснащены плоским экраном, Pro+ получит скруглённый дисплей.