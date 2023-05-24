Смартфон Xiaomi среднего класса с 200 Мп камерой и 256 ГБ временно отдают по минимальной цене

Основная камера смартфона состоит из трёх модулей, главный из которых имеет разрешение 200 Мп. Кроме того, есть 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков.

Аккумулятор Redmi Note 12 Pro+ 5G имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет зарядить его от 0 до 100% всего за 19 минут!

Стоит отметить, что смартфон будет доставляться из Китая, поэтому примерное время доставки составит от двух до трёх недель.