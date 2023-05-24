Смартфон Xiaomi среднего класса с 200 Мп камерой и 256 ГБ временно отдают по минимальной цене

Смартфон Xiaomi среднего класса с 200 Мп камерой и 256 ГБ временно отдают по минимальной ценеНе телефон, а конфетка!
На Ozon появился Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G по очень приятной цене. Если обычно за него на площадке просят около 29-30 тыс рублей, то сейчас смартфон можно купить всего за 26 956 рублей.
Отметим, что Redmi Note 12 Pro+ 5G — это мощный смартфон, оснащённый множеством передовых технологий. В нём есть поддержка 5G, его оснастили прочным стеклом Gorilla Glass 5.
У телефона 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор Dimensity 1080 от MediaTek с поддержкой до 12 ГБ оперативной памяти.
Основная камера смартфона состоит из трёх модулей, главный из которых имеет разрешение 200 Мп. Кроме того, есть 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеозвонков.
Аккумулятор Redmi Note 12 Pro+ 5G имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет зарядить его от 0 до 100% всего за 19 минут!
Стоит отметить, что смартфон будет доставляться из Китая, поэтому примерное время доставки составит от двух до трёх недель.