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20:07, 25 апреля 2023
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Смартфон Xiaomi взорвался в руках 8-летней девочки

Он даже не был в этот момент на зарядке

Восьмилетняя девочка из Индии погибла в результате взрыва смартфона Xiaomi Redmi Note 5 Pro, который был у неё в руках.

Девочка по имени Адитьяшри получила тяжёлые травмы лица, перелом кисти и потеряла пальцы на одной руке. Расследование происшествия продолжается, а Xiaomi пока не комментирует ситуацию.

По данным Gizmochina, смартфон взорвался в руках девочки. Она не смогла выжить после травм, полученных в результате взрыва. Судмедэксперты, участвующие в расследовании, указывают, что смартфон не был подключен к зарядному устройству, но, тем не менее, перегрелся и взорвался.

Одной из возможных причин может быть использование неоригинальной батареи, поскольку модель Redmi Note 5 Pro была выпущена более пяти лет назад и, возможно, оригинальный аккумулятор был заменён на аналог.

Источник:CNews.ru
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#Xiaomi Redmi Note 5 Pro
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