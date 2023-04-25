Смартфон Xiaomi взорвался в руках 8-летней девочки

Девочка по имени Адитьяшри получила тяжёлые травмы лица, перелом кисти и потеряла пальцы на одной руке. Расследование происшествия продолжается, а Xiaomi пока не комментирует ситуацию.

По данным Gizmochina, смартфон взорвался в руках девочки. Она не смогла выжить после травм, полученных в результате взрыва. Судмедэксперты, участвующие в расследовании, указывают, что смартфон не был подключен к зарядному устройству, но, тем не менее, перегрелся и взорвался.

Одной из возможных причин может быть использование неоригинальной батареи, поскольку модель Redmi Note 5 Pro была выпущена более пяти лет назад и, возможно, оригинальный аккумулятор был заменён на аналог.