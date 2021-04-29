Смартфонный бизнес Sony принёс прибыль впервые за 4 года

Одним из таких производителей считалась и Sony — компания растеряла былые позиции и, казалось, вот-вот готова была сойти с дистанции. Но свежий финансовый отчёт за 2020 год показал, что дела у смартфонного бизнеса японцев гораздо лучше ожидаемого.

Так, вендору удалось показать чистую прибыль впервые с 2017 года, сообщает GSMArena. При этом её размер (254,96 млн долларов) не то чтобы сильно удивляет. Куда интереснее тот факт, что её удалось достичь даже несмотря на спад количества проданных аппаратов.

По мнению экспертов, увеличение прибыли при уменьшении числа реализованных смартфонов связано с уменьшением издержек компании и выросшей средней ценой проданных устройств.