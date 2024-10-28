Смартфонный видеочип Adreno 830 в Xiaomi 15 и Realme GT7 Pro оказался мощнее, чем у карманной консоли Asus ROG Ally

Оказалось, что этот видеочип превосходит графический процессор Radeon 780M, используемый в карманной консоли Asus ROG Ally, по результатам бенчмарка 3DMark Steel Nomad Light.

Adreno 830 работает с частотой 1.10 ГГц и обеспечивает отличную производительность для AAA-игр на мобильных устройствах.

В тесте Steel Nomad Light видеочип Adreno 830 набрал 2681 балл, в то время как Radeon 780M — 2547 баллов. Однако в отдельных тестах Radeon 780M показал себя лучше, набрав 2859 баллов.

Основным преимуществом ROG Ally остаётся её эффективная система охлаждения, в то время как смартфоны ограничены более компактными решениями.

Несмотря на это, Adreno 830 демонстрирует значительный потенциал для мобильного гейминга, предлагая более энергоэффективное решение по сравнению с Radeon 780M.