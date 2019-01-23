Смартфоном LG G8 можно будет управлять, не прикасаясь к экрану

Компания LG Electronics опубликовала тизерный видеролик, посвящённый анонсу 24 февраля к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.
По мнению специалистов, видео намекает на новые функции ожидаемого флагманского смартфона LG G8 ThinQ. Приглашение содержит слоган Goodbye Touch, также в нём показаны жесты, выполняемые без касания поверхности.
Таким образом, в LG G8 ожидается система управления жестами без необходимости прикасаться к экрану. Отметим, что подобные жесты использовались ещё в Samsung Galaxy S4 2013 года выпуска, технология называлась Air Gesture.
Согласно более ранним утечкам, LG G8 оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19.5:9. Модель сильно похожа на прошлогодний LG G7. Главным внешним отличием можно считать горизонтальную, а не вертикальную основную двойную камеру. По слухам, к смартфону будет прилагаться чехол с вспомогательным подключаемым экраном. Размер смартфона составляют 152 x 72 x 8,4 мм. На нижней грани расположены порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников и решётка динамика. Слева есть аппаратная кнопка для Google Assistant. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 855.