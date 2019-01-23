Смартфоном LG G8 можно будет управлять, не прикасаясь к экрану

Таким образом, в LG G8 ожидается система управления жестами без необходимости прикасаться к экрану. Отметим, что подобные жесты использовались ещё в Samsung Galaxy S4 2013 года выпуска, технология называлась Air Gesture.

Согласно более ранним утечкам, LG G8 оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19.5:9. Модель сильно похожа на прошлогодний LG G7. Главным внешним отличием можно считать горизонтальную, а не вертикальную основную двойную камеру. По слухам, к смартфону будет прилагаться чехол с вспомогательным подключаемым экраном. Размер смартфона составляют 152 x 72 x 8,4 мм. На нижней грани расположены порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников и решётка динамика. Слева есть аппаратная кнопка для Google Assistant. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 855.