Смартфонов хватит всем: глава Xiaomi обещал не допустить дефицита долгожданного флагмана Redmi K70

В своем обращении в социальной сети Weibo он предложил обсудить возможность увеличения производственных планов и заказов на новинку, чтобы избежать дефицита на рынке.

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь также выразил свою поддержку Redmi K70, обещая, что компания сделает все возможное, чтобы каждый желающий смог приобрести этот смартфон.

Это заявление стало ответом на опасения о возможном дефиците устройства, учитывая высокий интерес к предыдущим моделям линейки.

Redmi K70 обещает стать одним из самых продвинутых устройств в своем классе. Директор по новой продукции Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) подтвердил, что смартфон будет оснащен китайскими флагманскими экранами с разрешением 2K и 1,5K, опережая отрасль на целый год.

Эти экраны обеспечат выдающиеся характеристики и качество изображения, делая Redmi K70 настоящим лидером в своем сегменте. Напомним, что презентация Redmi K70 запланирована на ноябрь.