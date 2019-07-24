Смартфоны с двойной задней камерой заметно выросли в плане доли от общих продаж. Год назад доля таких устройств в количественном выражении составляла 13%, в то время как в первом полугодии 2019 года показатель составил 33%, показав заметный рост в 20%. Но несмотря на это, на рынке все еще максимально популярными остаются решения с одинарной основной камерой. Средняя стоимость смартфонов с двойной камерой составила 21,6 тыс рублей. Наибольшей популярностью пользуется Honor 8X на 64 ГБ.
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Сегодня 13:58
Смартфонов с одной камерой почти не осталось, но в России они наиболее популярны
Но устройства с двойной основной камерой продолжают набирать популярность
“Связной” провел анализ российского рынка смартфонов за первые шесть месяцев 2019 года. По результатам исследования компания выяснила, что доля смартфонов с двойной основной камерой немного выросла на фоне аналогичного периода прошлого года.
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