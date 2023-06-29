Смартфонов Xiaomi за 5000 рублей не бывает? Бывает — в Россию привезли Poco C51

Устройство представляет из себя простую модель, обладающую всем необходимым для повседневного использования, включая аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и сканер отпечатков пальцев.

Российским пользователям Poco C51 доступен по рекомендованной розничной цене 5990 рублей за версию 2/64 ГБ. При этом специальная цена в 4990 рублей будет действовать при покупке смартфона на онлайн-площадках с 29 июня по 17 июля.

В офлайн-магазинах аналогичная акция пройдёт с 3 по 17 июля.

Напомним, что Poco C51 оснащён 6,52-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для фронтальной 5-мегапиксельной камеры. Основная камера состоит из двух модулей на 8 Мп и 0,3 Мп.

В основе смартфона лежит чип MediaTek Helio G36.