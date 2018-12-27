Смартфону Samsung Galaxy A10 Pro пророчат 48-мегапиксельную камеру прямо в экране

В сети появились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy A10 Pro, пока не представленном официально. Информацией поделился профильный ресурс iGeekPhone.

По данным источника, смартфон оснащается «дырявым» дисплеем с точечным вырезом, как у Galaxy A8s. Но в отличие от Galaxy A8s, в новинке отверстие под фронтальную камеру окажется меньше. Сама же селфи-камера получит мощный сенсор разрешением 48 Мп.

Тыльная камера окажется двойной с разрешением 24+8 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели,

Аппаратной основой станет Qualcomm Snapdragon 845 или более свежий 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4300 мАч.

Официальный дебют Samsung Galaxy A10 Pro ожидается во втором квартале 2019 года.