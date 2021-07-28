Смартфоны Apple и Samsung продают со скидками до 20 тысяч рублей

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Смартфоны Apple и Samsung продают со скидками до 20 тысяч рублейОт iPhone 12 до Samsung Galaxy S21
“Связной” запустил новую распродажу — со скидками до 20 тысяч рублей можно ухватить смартфоны Apple и Samsung.
Сэкономить 13 500 рублей можно на покупке iPhone 12 в модификации на 256 ГБ памяти. Напомним, что в обычное время эта модель продается за 93 990 рублей, тогда как сейчас она доступна за 80 490.
На 19 тысяч дешевле предлагается флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra 5G с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памятью.
На 25 тысяч рублей, в свою очередь, упала стоимость складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip с 8 Гб оперативной и 256 ГБ внутренней памятью.
Ознакомиться со всеми смартфонами, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке.