Смартфоны-бестселлеры Apple и Samsung продают со скидками до 25 тысяч рублей

Так, на 13 тысяч рублей дешевле можно приобрести Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. При покупке этой модели в подарок дают наушники Samsung Galaxy Live.

Сэкономить 14 тысяч рублей, в свою очередь, предлагается на покупке Samsung Galaxy S21+ 5G. В подарок также предусмотрены фирменные наушники бренда.

На 25 тысяч рублей упала стоимость складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip.

На 7 тысяч дешевле можно ухватить iPhone 12 в модификации на 128 ГБ памяти.

Ознакомиться с полным ассортиментом смартфонов, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.