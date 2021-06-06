Смартфоны-бестселлеры Apple и Samsung продают со скидками до 25 тысяч рублей

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06 июня в 15:49
Смартфоны-бестселлеры Apple и Samsung продают со скидками до 25 тысяч рублейЗа покупку некоторых моделей в подарок дают наушники
“Связной” запустил новую акцию, в рамках которой россияне могут сэкономить вплоть до 20 тысяч рублей на покупке смартфонов-бестселлеров Apple и Samsung.
Так, на 13 тысяч рублей дешевле можно приобрести Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. При покупке этой модели в подарок дают наушники Samsung Galaxy Live.
Сэкономить 14 тысяч рублей, в свою очередь, предлагается на покупке Samsung Galaxy S21+ 5G. В подарок также предусмотрены фирменные наушники бренда.
На 25 тысяч рублей упала стоимость складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip.
На 7 тысяч дешевле можно ухватить iPhone 12 в модификации на 128 ГБ памяти.
Ознакомиться с полным ассортиментом смартфонов, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.