Смартфоны, фитнес-браслеты и прочие гаджеты Xiaomi продаются со скидками до 40%

Акция называется «Все в восторге от Xiaomi» и продлится она с 1 по 3 марта 2021 года. В её рамках можно приобрести множество товаров, доставка которых занимает от двух дней. Например, робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop Essential G1, поддерживающий влажную уборку, можно купить не за 23 тыс рублей как обычно, а за 10 570 (с учётом всех возможных скидок и купонов).