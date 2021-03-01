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Смартфоны, фитнес-браслеты и прочие гаджеты Xiaomi продаются со скидками до 40%
Акция продлится до 3 марта
Онлайн-площадка Tmall AliExpress объявила о новой распродаже, нацеленной на жителей России. Так, смартфоны, фитнес-браслеты и прочие гаджеты китайской Xiaomi можно купить со скидками до 40%.
Акция называется «Все в восторге от Xiaomi» и продлится она с 1 по 3 марта 2021 года. В её рамках можно приобрести множество товаров, доставка которых занимает от двух дней. Например, робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop Essential G1, поддерживающий влажную уборку, можно купить не за 23 тыс рублей как обычно, а за 10 570 (с учётом всех возможных скидок и купонов).
А новейший Redmi Note 9T, который обычно продаётся за 20 490 рублей, можно приобрести всего лишь за 17 490 рублей. Примерно такая же ситуация и с хитом компании — Poco X3 NFC. Смартфон, изначально оценённый в 21 990 рублей, в рамках акции можно купить за 17 990 рублей (версия 6/128 ГБ).