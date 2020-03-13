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Смартфоны Google могут получить долгожданную функцию камеры
Речь о возможности записывать видео в формате 4K при 60 к/с
Напомним, что новые модели смартфонов, работающих на базе Snapdragon 865, уже обзавелись возможностью записи видео в формате 8K, в то время как смартфоны Google не могут похвастаться даже возможностью записывать видео в формате 4K при 60 к/с. Однако стало известно, что мобильные устройства Google могут получить долгожданную функцию камеры.
Так, вероятно, камера фирменных смартфонов Google Pixel все же получит возможность записывать 4K при 60 к/с. По крайней мере упоминание об этом было найдено инсайдерами в версии приложения Google Camera 7.4.
Однако когда именно долгожданная функция камеры появится в устройствах Google - неизвестно. Предполагается, что случиться это может в новом поколении Pixel.