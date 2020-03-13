Смартфоны Google могут получить долгожданную функцию камеры

Так, вероятно, камера фирменных смартфонов Google Pixel все же получит возможность записывать 4K при 60 к/с. По крайней мере упоминание об этом было найдено инсайдерами в версии приложения Google Camera 7.4.

Однако когда именно долгожданная функция камеры появится в устройствах Google - неизвестно. Предполагается, что случиться это может в новом поколении Pixel.