Смартфоны Google Pixel получат эксклюзивный доступ к чат-боту Bard прямо с рабочего стола

Это тот самый конкурент ChatGPT от Google, который вызвал множество споров и усмешек несколько недель назад. Правда, пока неясно, будет ли виджет интегрирован в приложение Google Assistant или же станет отдельным Android-приложением.

На данный момент Bard находится на стадии «предварительного просмотра» и, судя по всему, Google не испытает трудностей с его эксклюзивностью для владельцев смартфонов Pixel.

Стоит также отметить, что появление информации о виджете Bard прямо перед стартом конференции Google I/O может говорить нам о том, что его анонс состоится в ближайшие недели.

Напомним, что буквально накануне Microsoft объявила о доступности своего чат-бота Bing Chat на базе GPT-4 абсолютно для всех пользователей.