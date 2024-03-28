Смартфоны Google Pixel страдают от ломающегося будильника при использовании Ассистента

Смартфоны Google Pixel страдают от ломающегося будильника при использовании АссистентаРешение пока не найдено
В фирменном Ассистенте обнаружен серьезный баг, который может привести к нежелательному удалению всех заведенных сигналов.
Проблема была вскрыта одним из пользователей Pixel 8 Pro после того, как он попытался отключить будильник на внешнем динамике через голосовую команду Ассистенту.
К его удивлению, на смартфоне бесследно исчезли более 50 установленных ранее сигналов — как активных, так и отключенных.
Дальнейшие проверки подтвердили, что достаточно произнести фразу «Отключи все будильники» в Ассистенте, чтобы стереть абсолютно все сигналы на устройствах линеек Pixel 7 и Pixel 8. Баг также присутствует на более старых моделях вроде Pixel 6 Pro, Pixel 4a и даже Pixel Fold.
Что интересно, на смартфонах сторонних производителей с установленным Google Ассистентом подобная проблема не наблюдается. Похоже, баг затрагивает исключительно фирменные устройства Google.