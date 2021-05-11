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Сегодня в 07:29
Смартфоны Honor начали получать тестовую версию «замены Android» от Huawei
Несмотря на опасения фанатов бренда
В конце 2020 года компания Huawei продала свою «дочку» — Honor. Тогда по сети начали ходить слухи, мол последняя теперь не получит в пользование фирменную «замену Android» от бывшей владелицы.
Оказалось, что всё совершенно иначе. Так, например, Honor 30 Pro уже получил бета-версию Harmony OS 2.0 для разработчиков, пишет Huawei Update. В качестве доказательства этого, интернет-инсайдер даже опубликовал скриншот, сделанный в меню смартфона.
Отметим, что ранее в сети появлялась информация о скором запуске более масштабного тестирования новой версии Harmony OS 2.0. Тогда, возможно, у нас появится ещё больше скриншотов и утечек, а также информации о том, какие именно устройства смогут обновиться.
Вряд ли Honor 30 Pro станет единственным смартфоном компании, который получит доступ к разработке Huawei.