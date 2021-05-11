Смартфоны Honor начали получать тестовую версию «замены Android» от Huawei

Отметим, что ранее в сети появлялась информация о скором запуске более масштабного тестирования новой версии Harmony OS 2.0. Тогда, возможно, у нас появится ещё больше скриншотов и утечек, а также информации о том, какие именно устройства смогут обновиться.

Вряд ли Honor 30 Pro станет единственным смартфоном компании, который получит доступ к разработке Huawei.