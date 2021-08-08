Смартфоны Honor остались популярными в Китае даже после ухода от Huawei

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Сегодня в 15:05
Смартфоны Honor остались популярными в Китае даже после ухода от HuaweiКомпания намерена вернуть себе былой успех под новым именем
В силу американских санкций компания Huawei так и не смогла вернуть себе утраченный рынок. Но в итоге появился новый самостоятельный бренд — Honor. Компания отделилась от Huawei и начала наращивать продажи, охватывая всё большую часть пока только китайского рынка. Но всё же.
Как отмечает аналитическое агентство Counterpoint, успешное возвращение и динамика продаж стали возможны благодаря выходу на рынок новой линейки смартфонов Honor 50. По данным аналитиков, с 21 июня по 4 июля было продано на 36% устройств больше, чем в течение двух предыдущих финансовых недель.
Так же отмечено, что Honor показывает существенный рост и постепенное утверждение на рынке: 8,4% в июне по сравнению с 5,7% в апреле.