Смартфоны Honor остались популярными в Китае даже после ухода от Huawei

Как отмечает аналитическое агентство Counterpoint, успешное возвращение и динамика продаж стали возможны благодаря выходу на рынок новой линейки смартфонов Honor 50. По данным аналитиков, с 21 июня по 4 июля было продано на 36% устройств больше, чем в течение двух предыдущих финансовых недель.

Так же отмечено, что Honor показывает существенный рост и постепенное утверждение на рынке: 8,4% в июне по сравнению с 5,7% в апреле.