Смартфоны Huawei оставили без карт памяти

Официально об этом не объявляли. Такой шаг делает невозможным для Huawei производить и продавать устройства с поддержкой карт памяти стандарта SD (для смартфонов — microSD).

В этой связи становится совершенно неудивительно, что в прошлом году Huawei представила свой собственный формат карт памяти NM Card (Nano Memory), одновременно с флагманскими смартфонами Mate 20 Pro и Mate 20. Как уже сообщало руководство компании, Huawei много лет готовилась к возможной торговой войне с США.