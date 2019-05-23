Смартфоны Huawei оставили без карт памяти

Ещё одна плохая новость для китайской компании Huawei. Её исключили из ассоциации SD Card Association. Если зайти на сайт ассоциации, то можно заметить, что в списке членов консорциума Huawei больше не присутствует.
Официально об этом не объявляли. Такой шаг делает невозможным для Huawei производить и продавать устройства с поддержкой карт памяти стандарта SD (для смартфонов — microSD).
В этой связи становится совершенно неудивительно, что в прошлом году Huawei представила свой собственный формат карт памяти NM Card (Nano Memory), одновременно с флагманскими смартфонами Mate 20 Pro и Mate 20. Как уже сообщало руководство компании, Huawei много лет готовилась к возможной торговой войне с США.