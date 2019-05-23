Ferra
Телефоны
Сегодня 18:26

Смартфоны Huawei оставили без карт памяти

Китайского производителя отлучили от SD Card Association

Ещё одна плохая новость для китайской компании Huawei. Её исключили из ассоциации SD Card Association. Если зайти на сайт ассоциации, то можно заметить, что в списке членов консорциума Huawei больше не присутствует.

Официально об этом не объявляли. Такой шаг делает невозможным для Huawei производить и продавать устройства с поддержкой карт памяти стандарта SD (для смартфонов — microSD).

В этой связи становится совершенно неудивительно, что в прошлом году Huawei представила свой собственный формат карт памяти NM Card (Nano Memory), одновременно с флагманскими смартфонами Mate 20 Pro и Mate 20. Как уже сообщало руководство компании, Huawei много лет готовилась к возможной торговой войне с США.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...