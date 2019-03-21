Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro с суперкамерой показались на официальных изображениях

Согласно более ранним утечкам, Huawei P30 и P30 Pro оснащаются OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю. Оба смартфона получат интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал топовый фирменный процессор Kirin 980.

Базовая модель Huawei P30 оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с поддержкой HDR, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором 3650 с быстрой зарядкой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата NM ёмкостью до 256 ГБ. Основная камера с 5-кратным гибридным зумом сочетает такие модули: 40-мегапиксельный с апертурой f/1.8, ультраширокоугольный на 16 Мп и телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4.

Huawei P30 Pro отличается 6,47-дюймовым дисплеем, аккумулятором 4200 мАч, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Главное отличие, конечно, в более продвинутой четверной камере c такими модулями: 40-мегапиксельный с апертурой f/1.6, ультраширокоугольный на 20 Мп, телефото на 8 с апертурой f/3.4 и ToF (Time-of-Flight). Она обеспечивает 10-кратный гибридный зум и 7,8-оптический зум. Возможно появление возможности реверсивной беспроводной зарядки других гаджетов.

Работа производится под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C. У Huawei P30 имеется 3,5-мм разъём для наушников, а у P30 Pro его нет. Смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP68.