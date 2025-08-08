Телефоны
Смартфоны серии HUAWEI Pura 80 побили рекорд предзаказов в МТС

Продажи новинок начались 8 августа
МТС объявила о рекордном спросе на новые смартфоны HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro по результатам предзаказов, прошедших с 1 по 7 августа. Общее количество предзаказов превысило показатели предыдущих серий — на 57% больше, чем у модели Pura 70, которая вышла в 2024 году, и почти в семь раз больше, чем у серии P60 2022 года.
В период предзаказа самой популярной моделью стал HUAWEI Pura 80 Pro — на него пришлось около 70% всех заказов. Модель Ultra заняла оставшиеся 30%. Среди цветов наибольшим спросом пользовался черный оттенок у обеих моделей.

По городам лидером по количеству предзаказов стала Москва, на долю которой пришлось 26% от всех покупок. В тройку городов с высоким спросом также вошли Пенза и Санкт-Петербург с 3% каждый, а также Владивосток и Ростов-на-Дону, где продажи составили по 2%.

Продажи смартфонов уже начались как в онлайн-магазине МТС, так и во всех фирменных салонах компании. С 8 августа по 8 сентября при покупке HUAWEI Pura 80 Pro покупателям дарят умные часы HUAWEI WATCH GT 5. Для обеих моделей доступна рассрочка 0−0−24, что позволяет купить устройство без переплат с рассрочкой на 24 месяца.

Стоимость смартфонов в сети МТС составляет 139 999 рублей за HUAWEI Pura 80 Ultra с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти и 89 999 рублей за HUAWEI Pura 80 Pro с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

