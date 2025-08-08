Смартфоны серии HUAWEI Pura 80 побили рекорд предзаказов в МТС

В период предзаказа самой популярной моделью стал HUAWEI Pura 80 Pro — на него пришлось около 70% всех заказов. Модель Ultra заняла оставшиеся 30%. Среди цветов наибольшим спросом пользовался черный оттенок у обеих моделей.

По городам лидером по количеству предзаказов стала Москва, на долю которой пришлось 26% от всех покупок. В тройку городов с высоким спросом также вошли Пенза и Санкт-Петербург с 3% каждый, а также Владивосток и Ростов-на-Дону, где продажи составили по 2%.

Продажи смартфонов уже начались как в онлайн-магазине МТС, так и во всех фирменных салонах компании. С 8 августа по 8 сентября при покупке HUAWEI Pura 80 Pro покупателям дарят умные часы HUAWEI WATCH GT 5. Для обеих моделей доступна рассрочка 0−0−24, что позволяет купить устройство без переплат с рассрочкой на 24 месяца.

Стоимость смартфонов в сети МТС составляет 139 999 рублей за HUAWEI Pura 80 Ultra с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти и 89 999 рублей за HUAWEI Pura 80 Pro с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.