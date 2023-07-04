Смартфоны каких брендов самые популярные среди россиян

Покупательская активность на рынке смартфонов умеренно восстановилась, что привело к увеличению продаж на 17% по сравнению с прошлым годом. Общий объём продаж составил почти 13 млн штук, а средняя цена снизилась на 16% до 21 тыс рублей.

При этом доля китайских производителей смартфонов на российском рынке превысила 70%, что на 15% больше, чем годом ранее.

Xiaomi удерживает лидерство среди брендов, Realme заняла второе место, а Samsung замыкает тройку лидеров. Следом за ними, на четвёртом и пятом местах, разместились Apple и Tecno соответственно.

Отметим, что флагманские модели занимают наибольшую долю в денежном объёме продаж, а складные модели перестают быть редкостью и становятся всё более популярными.

За первые полгода 2023 года продажи всех смартфонов в России превысили 275 млрд рублей. Более 40% этой суммы приходится на устройства стоимостью свыше 50 000 рублей.