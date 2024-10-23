Смартфоны каких брендов выйдут с мощнейшим процессором Snapdragon 8 Elite

Вскоре после анонса стало известно, какие бренды выпустят устройства на базе этого процессора.

В числе первых смартфонов с новым чипом стоит ждать iQOO 13, который будет представлен 30 октября. Asus также анонсировала свой игровой флагман ROG Phone 9 — его презентация состоится 19 ноября.

Кроме того, Qualcomm подтвердила, что в ближайшие недели HONOR, OnePlus, Oppo, Realme, Samsung, Vivo и Xiaomi также представят свои модели с Snapdragon 8 Elite.

Большинство новинок выйдут до конца года, включая HONOR Magic7 и Realme GT7 Pro, чьи релизы ожидаются уже в октябре.

Однако запуск флагманов Samsung, вероятно, произойдет только в 2025 году — до конца этого года Galaxy S25 ожидать не стоит.