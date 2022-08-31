Смартфоны какого цвета россияне покупают чаще всего

Оказалось, что если речь идёт о бытовой технике, то здесь преимуществом пользуется белый цвет — его выбирают 28% покупателей. Почти настолько же популярны и два других цвета — серебристый и серый. Их предпочитают 27% покупателей.

Если же мы говорим о смартфонах, то здесь в лидерах изделия чёрного цвета — ему отдают предпочтение около 25% пользователей. Также чёрный цвет популярен при выборе чехлов к телефонам (35%) и портативных колонок (29%).

Напомним, что накануне стало известно, что М.Видео запускает в России предзаказ на новенькие iPhone 14. Стоимость соответствующего сертификата составляет 50 тыс рублей, а из приятных фишек покупки устройства в одном из магазинов сети можно отметить годовую гарантию от магазина.