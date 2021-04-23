Смартфоны Lenovo вернулись в Россию с новой моделью среднего класса

В России будет продаваться в зеленом и фиолетовом цветах. При этом старт продаж начнётся уже сегодня, 23 апреля 2021 года. Цена новинки 14 990 рублей. При этом до 1 мая предусмотрена промо-цена — 12 990 рублей.

С технической точки зрения Lenovo K12 Pro представляет собой по-новому брендированную модель Motorola G9 Power с немного изменённой прошивкой.

Причём ребрендинг не проводили специально для России — все новые смартфоны Lenovo, кроме флагманской игровой серии Legion и бюджетной модели A7 были ребрендированными смартфонами Motorola даже на китайском рынке. К примеру, китайская версия Lenovo K12 представляет собой ребрендированную Motorola E7 Plus, глобальная версия базового Lenovo K12 вышла в виде ребрендированной Motorola E7.