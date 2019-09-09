Смартфоны LG уходят из России

Корейская компания LG может совсем уйти с российского рынка смартфонов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт аналитического центра GS Group.

LG входит в десятку самых крупных производителей смартфонов в мире, в России её поставки стремительно падают в последние годы. В 2013 году её доля в России была заметна благодаря удачной линейке, но после 2017 года поставки начали снижаться.

По словам экспертов, продажи начали сокращаться в первом полугодии 2018 года, составив 80 тысяч штук, тогда как за аналогичный период 2017 года достигали 390 тысяч устройств. В первом полугодии 2019 года продажи снизились до 5 тысяч штук и сейчас ритейлеры распродают остатки.

По состоянию на сентябрь 2019 года смартфоны LG практически не представлены в крупных розничных сетях электроники, а на сайте компании для заказа доступна только одна модель.