Смартфоны линейки Galaxy S25 станут на $130 дороже предшественников

Основной причиной увеличения цен называют рост затрат на компоненты, такие как чипы, камеры, экраны и память.

Отмечается, что новые устройства Galaxy S25 и S25+ будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который будет использоваться на глобальном рынке.

Ранее компания планировала применять собственный чип Exynos 2500 по всему миру, однако из-за низкой производительности 3-нм техпроцесса Samsung его массовое производство оказалось невозможным.

Рост стоимости компонентов заставил Samsung пересмотреть ценовую политику. Увеличение цен на $130 сделает смартфоны серии Galaxy S25 ощутимо дороже своих предшественников, что может повлиять на их привлекательность для покупателей.