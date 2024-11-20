Смартфоны линейки Galaxy S25 станут на $130 дороже предшественников

Опубликовано 20 ноября 2024, 07:351 мин.
Смартфоны линейки Galaxy S25 станут на $130 дороже предшественниковSamsung в своем стиле
По данным инсайдера TheGalox, смартфоны линейки Samsung Galaxy S25 подорожают в ряде рынков на $130.
Основной причиной увеличения цен называют рост затрат на компоненты, такие как чипы, камеры, экраны и память.
Отмечается, что новые устройства Galaxy S25 и S25+ будут оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который будет использоваться на глобальном рынке.
Ранее компания планировала применять собственный чип Exynos 2500 по всему миру, однако из-за низкой производительности 3-нм техпроцесса Samsung его массовое производство оказалось невозможным.
Рост стоимости компонентов заставил Samsung пересмотреть ценовую политику. Увеличение цен на $130 сделает смартфоны серии Galaxy S25 ощутимо дороже своих предшественников, что может повлиять на их привлекательность для покупателей.