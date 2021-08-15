Смартфоны на Android 12 будут заряжаться до 100% точно к времени срабатывания будильника

Как отмечает издание, в линейке Pixel батарея заряжалась быстро до 80%, а потом замедлялась, чтобы полностью зарядиться к утру. Но при этом всё равно полная зарядка происходила за несколько часов до того, как срабатывал будильник, и батарея продолжала оставаться подключённой к сети, что влияет на срок её работы. В Google заметили этот момент и в Android 12 эта функция должна стать полностью адаптивной.

Предполагается, что алгоритм работы будет таким: пользователь выставляет будильник, система рассчитывает время так, чтобы батарея была полностью заряжена за 30-90 минут до времени подъёма. Но исходя из процесса зарядки, система будет рекомендовать определённый промежуток, в который лучше поставить телефон на зарядку — не позже 21:00, а установить будильник — на 5–10 утра.

Отмечается также, что в Google решили пересмотреть эту ситуацию из-за жалоб пользователей на проблемы с существующей моделью зарядки.