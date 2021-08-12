Смартфоны на базе отечественной «Авроры» раздадут всем желающим на время тестирования системы

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Смартфоны на базе отечественной «Авроры» раздадут всем желающим на время тестирования системыЗвучит как вполне интересное предложение
Разработчики отечественной мобильной операционной системы «Аврора» объявили о старте публичного тестирования системы. На время его проведения, всем желающим раздадут смартфоны на базе российской ОС.
Сообщается, что участники тестирования смогут проверять работу бета-версий программ, знакомиться с новыми продуктами ОМП и общаться с другими участниками бета-тестирования.
Также можно будет делиться своими наблюдениями и мнением непосредственно с разработчиками «Авроры», принимая тем самым непосредственное участие в создании продукта.
На сегодняшний день присоединиться к тестированию могут жители Москвы. Сделать это можно перейдя по ссылке. В дальнейшем, возможно, география будет расширена. Но стоит поторопиться — согласно имеющимся данным, количество доступных устройств ограничено.