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Смартфоны на базе отечественной «Авроры» раздадут всем желающим на время тестирования системы

Звучит как вполне интересное предложение
Разработчики отечественной мобильной операционной системы «Аврора» объявили о старте публичного тестирования системы. На время его проведения, всем желающим раздадут смартфоны на базе российской ОС.
Смартфоны на базе отечественной «Авроры» раздадут всем желающим на время тестирования системы

Сообщается, что участники тестирования смогут проверять работу бета-версий программ, знакомиться с новыми продуктами ОМП и общаться с другими участниками бета-тестирования.

Также можно будет делиться своими наблюдениями и мнением непосредственно с разработчиками «Авроры», принимая тем самым непосредственное участие в создании продукта.

На сегодняшний день присоединиться к тестированию могут жители Москвы. Сделать это можно перейдя по ссылке. В дальнейшем, возможно, география будет расширена. Но стоит поторопиться — согласно имеющимся данным, количество доступных устройств ограничено.