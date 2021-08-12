Смартфоны на базе отечественной «Авроры» раздадут всем желающим на время тестирования системы

Сообщается, что участники тестирования смогут проверять работу бета-версий программ, знакомиться с новыми продуктами ОМП и общаться с другими участниками бета-тестирования.

Также можно будет делиться своими наблюдениями и мнением непосредственно с разработчиками «Авроры», принимая тем самым непосредственное участие в создании продукта.

На сегодняшний день присоединиться к тестированию могут жители Москвы. Сделать это можно перейдя по ссылке. В дальнейшем, возможно, география будет расширена. Но стоит поторопиться — согласно имеющимся данным, количество доступных устройств ограничено.