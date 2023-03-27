Смартфоны на Snapdragon 7+ Gen 2 сравнятся по скорости с флагманами на Snapdragon 8+ Gen 1

Уже «на бумаге» можно было заметить, что новинка должна обеспечить впечатляющий прирост производительности по сравнению со своими предшественниками. Теперь же стало известно, что чип будет конкурировать со Snapdragon 8+ Gen 1.

Отметим, что в своё время это было флагманское решение, на котором создавались самые мощные Android-смартфоны.

Новый чипсет имеет процессорную архитектуру 1+3+4, а его основное ядро Kryo CPU работает на тактовой частоте 2,91 ГГц, в результате чего производительность увеличилась более чем на 50% по сравнению со Snapdragon 7 Gen 1.