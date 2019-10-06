Смартфоны научат заряжаться наполовину всего за 10 минут

Так, если изображения не подделаны, то новое устройство от китайского гиганта способно заряжаться с небывалой скоростью — всего за 10 минут смартфон зарядился с 1% до 40%, а за первые 5 минут было заполнено 22% от всей емкости его аккумулятора. Что важно, емкость составляет 4 000 мАч, а мощность быстрой зарядки составляет 65 Вт.