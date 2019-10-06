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Смартфоны научат заряжаться наполовину всего за 10 минут
Выглядит впечатляюще
В сети появился скриншот, опубликованный известным интернет-инсайдером Мукулом Шармой, на котором можно увидеть, как быстро заряжается новый смартфон Oppo — Oppo Reno Ace.
Так, если изображения не подделаны, то новое устройство от китайского гиганта способно заряжаться с небывалой скоростью — всего за 10 минут смартфон зарядился с 1% до 40%, а за первые 5 минут было заполнено 22% от всей емкости его аккумулятора. Что важно, емкость составляет 4 000 мАч, а мощность быстрой зарядки составляет 65 Вт.
Напомним, что работать Oppo Reno Ace будет на базе флагманского процессора от Qualcomm — Snapdragon 855 Plus. Оперативной памяти ожидается 12 ГБ, а постоянной — 256 ГБ. Смартфон будет оснащен AMOLED-дисплеем на 6,5 дюймов и разрешением 2400 х 1800 пикселей. Еще одна особенность его экрана — частота обновления 90 Гц.
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