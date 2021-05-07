Смартфоны «научат» жить до четырёх дней от одного заряда

Сообщается, что процессоры, построенные на основе новинки, смогут быть на 45% более производительными, потребляя при этом энергию как 7-нм аналоги. Как пишет Engadget, после нехитрых вычислений получается, новый чип может быть таким же производительным, как современные решения, но использовать на 75% меньше энергии.

Представители IBM заявляют, что мобильные устройства на базе 2-нм SoC могут быть в 4 раза автономнее, чем их 7-нм собратья. Таким образом, смартфоны смогут жить от одного заряда до четырёх дней.