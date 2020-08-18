Смартфоны научили определять опьянение пользователей

Для того, чтобы эксперимент удался, специалисты закрепили смартфоны на пояснице каждого участника. После этого они измеряли при помощи устройств ускорение и особенности движения при ходьбе пользователей, тем самым определяя изменения в их походке, вызванные алкогольным опьянением. Что самое интересное, таким методом им удалось верно отследить изменения в 90% случаев!

”Даже те смартфоны, которые не предназначены для такого использования, можно применять для определения выпитой дозы. Мы надеемся, что в будущем производители гаджетов озаботятся этой проблемой и предусмотрят специальные технологии для ее решения”, — заявили авторы работы.