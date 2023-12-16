Смартфоны Nothing Phone (2) наконец получат стабильную версию Nothing OS 2.5

Смартфоны Nothing Phone (2) наконец получат стабильную версию Nothing OS 2.5На подходе и версия Phone (1)
Разработчики компании Nothing Technology Ltd., представившей Android-смартфоны серии Nothing Phone, наконец объявили о полноценном обновлении сборки Nothing OS 2.5 на базе Android 14.
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Закрытое бета-тестирование Nothing OS 2.5 длилось несколько месяцев, а пользователям была представлена пара тестовых промежуточных сборок Open Beta 2. Теперь компания намерена «в ближайшие несколько дней» выпустить стабильную версию своего интерфейса.
Nothing Phone (1) также получит первую сборку открытого бета-тестирования до конца этого года. Сейчас эта модель работает на закрытой бета-версии Nothing OS 2.5.
В последнем обновлении сборки появится несколько новых функций и улучшений, включая расширенные возможности Android 14, улучшенную безопасность и усовершенствованные настройки конфиденциальности.