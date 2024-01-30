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Телефоны
Опубликовано 30 января 2024, 16:08
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Смартфоны Nothing Phone получили быстрый доступ к ChatGPT прямо с рабочего стола

Достаточно тесная интеграция вышла
Пользователи Nothing Phone (1) и (2) теперь могут легко получить доступ к голосовому помощнику ChatGPT прямо с рабочего стола своих устройств.

Об этом рассказал генеральный директор Nothing, Карл Пэй, на платформе X в минувшие выходные.

Для активации новой функции пользователи должны установить официальное приложение ChatGPT для Android из Google Play Store и хотя бы раз воспользоваться его функцией голосового чата.

После этого можно добавить ярлык ChatGPT как в панель быстрых настроек, так и в виджет быстрых настроек.

После добавления, пользователи могут легко активировать ChatGPT, нажав на ярлык и задав свой вопрос. Использование через виджет позволяет удобно получить доступ к этой функции прямо с рабочего стола.

Карл Пэй выразил свой энтузиазм по поводу помощника ChatGPT, заявив, что он оказался «гораздо более отзывчивым», чем ожидалось. Отметим, что новая функция ранее была в тестировании в бета-версии приложения ChatGPT для Android.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nothing Phone (1)
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#ChatGPT
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#Искусственный интеллект