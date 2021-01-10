Смартфоны оказались в десять раз грязнее сиденья унитаза

Авторы отмечают, что на технике накапливается большое количество микробов и бактерий, способные негативно повлиять на пользователя. Так, согласно опубликованным данным, на смартфоне зафиксировали в десять раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. В связи с этим устройства необходимо регулярно обрабатывать. Экран рекомендовано протирать салфетками из микроволокна.

Помимо прочего в список самых грязных устройств вошли и наушники, которые копят в себе ушную серу и кожный жир. Для обработки их вкладышей можно воспользоваться смоченной в мыльной воде тканью.

Что касается чистки ноутбука, то в этом случае применима ткань ткань из микроволокна или специальные влажные салфетки. В то же время, не стоит забывать о рекомендациях самого производителя устройства. Так, например, технику Apple нужно протирать сухими тряпочками.

Грязной техникой также были названы пульты для телевизора, компьютерные мыши, контроллеры и “умные” часы.