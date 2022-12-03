Смартфоны от «Ростеха» получат предустановленный отечественный магазин приложений

18:42, 03 декабря 2022
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Смартфоны от «Ростеха» получат предустановленный отечественный магазин приложенийНа российские смартфоны будут предустанавливать NashStore
Пресс-служба магазина приложений NashStore сообщила, что продукт будут по умолчанию устанавливать на российские смартфоны Ayya.
Фото: Wiki-smart.ru
Смартфоны Ayya производит компания «Смартэкосистема», которая входит в структурное предприятие «Ростеха» концерн «Автоматика». Особенность этого смартфона в усиленной защите от утечек данных.
«Nashstore, российский магазин приложений, будет предустанавливаться на отечественные смартфоны Ayya производства "Смартэкосистема" (входит в концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех»)», — заявила пресс-служба NashStore.