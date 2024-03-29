Смартфоны Pixel 8 все же получат мобильный ИИ Google со следующим обновлением

Опубликовано 29 марта 2024, 07:08
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Смартфоны Pixel 8 все же получат мобильный ИИ Google со следующим обновлениемЧто не может не радовать
Некоторое время назад Google заявила, что Pixel 8 не получит Gemini Nano из-за «аппаратных ограничений».
Но теперь стало известно, что мобильный ИИ все же будет доступен на этих смартфонах. Pixel 8 получит Gemini Nano в режиме разработчика для функций Summarize in Recorder и Gboard Smart Reply.
Gboard Smart Reply будет генерировать более точные и контекстные умные ответы быстрее.
На Pixel 8 Pro эта функция будет работать с WhatsApp, Line и KakaoTalk.
Summarize сможет генерировать краткие тезисы из аудиозаписей.
Основное аппаратное различие между Pixel 8 и Pixel 8 Pro — это объем оперативной памяти: 8 ГБ против 12 ГБ.
Google заявила, что запуск больших языковых моделей на телефонах с разным объемом памяти может привести к разному пользовательскому опыту, поэтому компания проводила тесты на Pixel 8.