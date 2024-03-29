Смартфоны Pixel 8 все же получат мобильный ИИ Google со следующим обновлением

Но теперь стало известно, что мобильный ИИ все же будет доступен на этих смартфонах. Pixel 8 получит Gemini Nano в режиме разработчика для функций Summarize in Recorder и Gboard Smart Reply.

Gboard Smart Reply будет генерировать более точные и контекстные умные ответы быстрее.

На Pixel 8 Pro эта функция будет работать с WhatsApp, Line и KakaoTalk.